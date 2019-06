Premeirul Viorica Dancila are nou consilier onorific

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a semnat numirea in functia de consilier onorific pentru relatii internationale a lui Anton Pisaroglu, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Postul este neremunerat. „In temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acorda domnului Anton Pisaroglu calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pentru relatii internationale. Art. 2 – Activitatea domnului Anton Pisaroglu este neremunerata”, se arata in decizia sefului Executivului publicata in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila pregateste un n ...