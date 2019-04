Premier League: Liverpool, invingatoare in duelul cu Chelsea (scor 2-0); Manchester City s-a impus pe terenul lui Crystal Palace (scor 3-1)

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liverpool si Manchester City continua lupta pentru titlul din Premier League. "Cormoranii" au castigat disputa de pe teren propriu cu Chelsea, scor 2-0, in timp ce trupa lui Guardiola s-a impus pe terenul lui Crystal Palace, scor 3-1. Liverpool e lider in clasament, cu doua puncte avans, insa "cetatenii" au un meci nejucat. Liverpool a invins-o pe Chelsea gratie a doua goluri marcate in decurs de doar doua minute. Mane (51') si Salah (53') au marcat pentru echipa lui Jurgen Klopp. In meciul de pe Selhurst Park, Manchester City s-a impus prin golurile reusite de Sterling (15', 63') si Jesus (90'). Pentru gazde a punctat Milivojevic (81'). S-au jucat in etapa a 34-a din Premier League: ...