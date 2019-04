Premiera absoluta in Romania! Rusii inceep sa exploateze resursele tarii noastre

Gaze Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie nemaintalnita in industria petroliera din Romania. Gazprom, cea mai mare companie petroliera din Rusia, controlata de statul rus, va incepe exploatarea de gaze in tara noastra. „Exploatarea va incepe la o data inca neanuntata, dar obtinerea licentei de la ANRE inseamna ca acest lucru se va face destul de repede, poate chiar in acest an”. De precizat, rusii nu au facut niciun anunt in acest sens inca din 2013, cand rezultatele unor explorari facute in perimetrul Jimbolia au relevat existenta unor rezerve semnificative de gaze si petrol. “Acordarea autorizatiei de infiintare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei de gaze naturale din perimetrul DEE V-20 Jimbol ...