Premiera in comunicarea digitala: Simona Halep intervievata de instagrammeri (video)

Simona Halep, cel mai iubit și admirat român al momentului, a acordat interviuri creatorilor de conținut, pe care aceștia le-au relatat în direct, prin InstaStories.Prima conferință de presă din România în care instagrammerii au fost în rolul jurnaliștilor s-a întamplat weekendul trecut, la Constanța.Premiera a avut loc în ziua în care câștigătoarea de la Wimbledon a adus trofeul acasă, în orașul natal, și l-a prezentat constănțenilor, în cadrul unui eveniment cu peste 10.000 de oameni.Conferința a fost realizată în mișcare, pe platforma autobuzului supraetajat care a dus-o pe Halep de la Sala Sporturilor în Piața Ovidiu, la întâlnirea cu miile de turiști și constănțeni. Relaxată și cu zâmbetul pe buze, Simona Halep a povestit cât timp petrece pe Instagram, ce ar relata într-un vlog dacă nu ar juca tenis, cum arată vacanța ideală pentru ea sau unde și-ar face nunta atunci când acest moment va veni.Iată a ici, link-ul către video conferință.„De când vorbim despre digital PR, iar bloggerii, instagrammerii și vloggerii au devenit actori importanți în comunicare, cele mai aprinse dezbateri au ca temă calitatea conținutului pe care aceștia îl pot crea și, mai ales, credibilitatea lor. Prin această conferință-eveniment, am reușit să punem față în față câțiva tineri pasionați de online cu românul numărul 1 al momentului. Campioana de la Wimbledon a acceptat provocarea și a răspuns cu sinceritate și deschidere, chiar și întrebărilor legate de viața personală, deși, la final, a recunoscut că atunci când jurnaliștii caută astfel de „știri” nu se simte tocmai confortabil. Totuși, în fața noastră s-a deschis. Așadar, un avantaj pentru new media ”, declară Mihaela Barbu, Head of New Media Zaga Brand, agenția care a organizat evenimentul de la Constanța.Întrebările au fost adresate de nouă instagrammeri – @bogdan.buzuleac, @mada.stefan, @radu.nita, @posedan, @lxherzog, @zaiafet, @adrian.pov, @adrian.dan.ro, @mihaela.barbu – iar mini-interviurile și conținutul creat în timpul acestui eveniment au fost transmise comunităților din online prin InstaStories și postări reunite sub hashtagurile #SimonaHometown, #ilovemyCT.Ceremonia în cadrul căreia Simona Halep a prezentat constănțenilor trofeul obținut la Wimbledon a fost organizată de Primăria Municipiului Constanța.Jucătoarea care a început tenisul în orașul natal nu a uitat că aici a făcut primii paşi în sportul care i-a adus atâtea bucurii și le-a mulțumit miilor de oameni care au ieșit în mijlocul orașului pentru a o întâmpina.