Premiera in franciza Star Trek - Primele personaje trans si non-binare, in Discovery

Franciza „Star Trek” va cuprinde, pentru prima dată, personaje care sunt non-binare şi transgender, a anunţat CBS, precizând că acestea vor debuta în al treilea sezon al „Star Trek: Discovery”, informează Variety, potrivit news.ro.

Ian Alexander („The OA”) va interpreta rolul Gray, bărbat trans, iar Blu del Barrio va fi Adira, personaj non-binar.

„«Star Trek» a avut mereu misiunea de a oferi vizibilitate comunităţilor slab reprezentate pentru că un viitor fără diferenţe pe bază de rasă, gen, identitate sau orientare sexuală este complet la îndemâna noastră”, a spus Michelle Paradise, coordonator şi producător executiv.

În serial a fost introdus recent şi primul cuplu format din persoane de acelaşi sex din istoria serialului de televiziune - comandatul Paul Stamets (jucat de Anthony Rapp) şi dr. Hugh Culber (Wilson Cruz).

Echipa de producţia a lucrat acum, pentru conturarea personajelor Gray şi Adira, cu organizaţia GLAAD.

Ian Alexander a apărut ca personaj trans şi în „The OA”, serial al Netflix. El a fost primul actor asiatico-american din televiziune care a recunoscut orientarea trans. Recent, a interpretat un astfel de rol în jocul video „The Last of Us Part II”.

Del Barrio a fost selectată pentru distribuţia „Discovery” când încă era studentă la London Academy of Music and Dramatic Art. Acesta reprezintă debutul în televiziune.

„Star Trek” a debutat în 1966, la NBC. De-a lungul timpului, a cuprins personaje de culoare şi asiatice, însă până în anii 2010 a fost evitată includerea personajelor LGBTQ.

Cel de-al treilea sezon „Star Trek: Discovery” va avea premiera la CBS pe 15 octombrie.