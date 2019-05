Premiera in Justitie: CSM mentine in functie un judecator condamnat dupa ce a condus beat. Rolul Adinei Florea

Judecatorul Damian Dolache, condamnat definitiv la 10 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, ramane in continuare in functia de magistrat la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit unei decizii date azi de Sectia pentru judecatori a CSM.