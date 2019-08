Premiera in Romania: Iubitul unei tinere moarta intr-un accident rutier a primit despagubiri in justitie

Judecatorii din Buzau au fost impresionati de povestea de dragoste dintre o tanara si iubitul ei si au decis sa-i acorde acestuia despagubiri pentru suferinta, dupa ce partenera lui a murit intr-un accident rutier.

Barbatul care o astepta pe iubita lui sa o ceara in casatorie in momentul in care aceasta a murit va primi 10.000 de euro din partea soferului vinovat de producerea accidentului.

Imaginile de la cumplitul accident in care o tanara de 30 ani si-a pierdut viata au starnit emotie si in sala de judecata, scrie observator.tv.

Acesta este primul caz in care o instanta din Romania decide sa acorde despagubiri unei persoane care nu este legata printr-un grad de rudenie sau prin acte de o victima.

Cei doi erau impreuna de opt luni si voiau sa se casatoreasca, dar in timp ce tanara de 30 de ani se afla intr-un microbuz care o ducea la iubitul ei, a fost implicata intr-un accident mortal.

Tanarul a fost puternic afectat de moartea iubitei sale. Si a fost cu greu convins de rudele acesteia sa fie parte civila in proces, iar avocatii au demonstrat in instanta legatura dintre cei doi.

Judecatorii au fost extrem de impresionati de caz si au tinut cont inclusiv de conduita tanarului de dupa accident. Cu banii de inel i-a cumparat fetei o rochie de mireasa, ca sa o inmormanteze.

