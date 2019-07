PREMIERA IN SECTORUL 4. Pregatire gratuita pentru elevii care vor susține BAC-ul de toamna

Primăria Sectorului 4 marchează o nouă premieră în educație.

La inițiativa primarului Daniel Băluță, consilierii locali au aprobat, în ședința de luni, 15 iulie, lansarea programului “Susținem performanța la Bacalaureat”, în cadrul căruia aproximativ 200 de absolvenți de liceu din sectorul 4, declarați respinși la sesiunea de vară a BAC-ului, vor fi pregătiți gratuit pentru a obține note de trecere la sesiunea de toamnă a examenului de maturitate, organizată în perioada 21 august – 3 septembrie 2019.

Programul va fi derulat prin Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ care va organiza, în unități de învățământ din sectorul 4, în perioada 22 iulie – 19 august, cursuri de pregătire (12 ore săptămânal), la materii obligatorii pentru examenul de bacalaureat, astfel:

- 4 ore/săptămână pregătire la Limba și literatura română.

- 4 ore / săptămână pregătire la Matematică,

- 4 ore / săptămână pregătire la Istorie.

Cadrele didactice de specialitate care vor dori să participe la pregătirea absolvenților de liceu în cadrul acestui program vor primi, sub formă de stimulente financiare, 125 lei/oră, pentru minimum 16 și maximum 20 de ore, petrecute la catedră.

Atât elevii, cât și profesorii care vor dori să-i pregătească se vor putea înscrie în program în perioada 16 – 19 iulie.

“Educația este extrem de importantă pentru viitorul nostru și al copiilor noștri.

Investițiile în insfrastructura educațională, în securitatea copiilor noștri și în susținerea performanței în educație sunt importante. Dar nu putem considera, pe deplin, că avem performanță și excelență, dacă nu acordăm o șansă tuturor elevilor noștri, tuturor copiilor din comunitatea noastră. Sunt copii care au lipsit de la sesiunea din iulie a Bacalaureatului din diverse motive, dar majoritari sunt cei care poate nu au avut posibilitatea materială să se pregătească suplimentar pentru a promova acest examen atât de important pentru viitorul lor. Cred că toți merită această șansă și sper ca programul care se derulează începând de astăzi să îi ajute să promoveze sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Îi așteptăm la pregătire și le doresc tututor mult succes în august!”, este mesajul Primarului Sectorului 4, Daniel Băluță.

“Îi așteptăm pe toți elevii noștri, care au absolvit liceul în acest an și au fost declarați respinși la sesiunea din iulie a Bacalaureatului, să se înscrie în program. În cazul înscrierii absolvenților de liceu, procedura este extrem de simplă. Trebuie să descarce de pe site-ul DAUI (www.daui.ro) sau de pe site-ul Primăriei (www.ps4.ro) cererea – tip de înscriere, pe care trebuie să o completeze și să o trimită pe email la office@daui.ro, împreună cu adeverința care atestă că au absolvit liceul în 2019. Dacă nu se descurcă astfel, îi așteptăm cu drag la sediul Primăriei Sector 4 / Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ (Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4), să depună personal documentele. Și în cazul cadrelor didactice, procedura este similară, doar că acestea trebuie să depună, pe lângă cererea de înscriere, și o adeverință de la ultimul loc de muncă. Dacă în cazul elevilor ne adresăm doar celor care au domiciliul în sectorul 4 și au absolvit în acest an, în cazul profesorilor nu există restricții legate de domiciliu și nu contează dacă sunt în activitate ori la pensie. Important este să fie profesori specializați pe cele trei domenii de studiu. Ne dorim să avem profesori din toată Capitala, care să participe la acest program și ne dorim ca elevii noștri să înțeleagă că, doar prin studiu și educație, pot avea un viitor”, a explicat directorul general al D.A.U.I., Ana-Maria Mocăniță.