Premiera: Klaus Iohannis și Donald Trump au adoptat o declarație comuna

Vizita la Washington a președintelui Klaus Iohannis a marcat o premieră. Ce doi președinți au adoptat o declaraţie comună, document esenţial pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA. „Am adoptat împreună o declaraţie comună. Este prima dată când am făcut acest pas. Este un document foarte important pentru progresul Parteneriatului strategic dintre România şi SUA.