Premiera la Art Safari 2020 - Prima expozitie in Romania a grupului american fenomen mondial Guerrilla Girls si programe dedicate pictorilor Balasa si Petrascu

Art Safari București a anunțat miercuri pentru ediția 2020 prima expoziție în România a grupului american devenit fenomen mondial - Guerrilla Girls, „Albastru” de Sabin Bălașa și o expoziție-capodoperă dedicată lui Gheorghe Petrașcu, potrivit Mediafax.

Cea de-a șaptea ediţie a Pavilionului de Artă București — Art Safari se va desfășura în perioada 15-24 mai 2020, în București, într-o clădire care urmează să fie dezvăluită în curând;

Cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, aflat sub patronajul Primăriei Municipiului București, va oferi publicului șansa să vadă în premieră națională o expoziție semnată Guerrilla Girls, grup a cărui artă a făcut înconjurul lumii;

Printre noutățile anunțate în cadrul ediției din acest an se numără și o expoziție dedicată lui Sabin Bălașa, pictor contemporan celebru în anii '80-'90, care a fascinat audiența națională cu nuanțele sale de albastru și personajele de basm;

Pavilionul Muzeal invită publicul să redescopere opera lui Gheorghe Petrașcu, unul dintre cei mai importanți maeștri ai artei românești de început de secol XX, iar Pavilionul Central va fi dedicat Școlii de la București - artei contemporane din Capitală, începând cu anii '90.

”Art Safari București, eveniment aflat sub patronajul Primăriei Municipiului București, este mai mult decât un muzeu temporar care expune artă diversă. Este o experiență ce conectează oamenii și le oferă o platformă de dialog. Anul acesta, publicul va avea șansa să descopere o expoziție-fenomen a celebrului grup Guerrilla Girls, care după expoziții la MoMA, Tate Modern, Centre Pompidou, Bienala de la Veneția, Van Gogh Museum, Art Basel și o carieră de patru decenii, vine în România la Art Safari. În expoziția Sabin Bălașa vom regăsi principalele teme ale creaţiei sale, străbătute de mituri și fabulous, în care omul și Universul au o legătură puternică. Pavilionul Muzeal este dedicat operei lui Gheorghe Petrașcu, la aproape 50 de ani de la ultima mare retrospectivă. În Pavilionul Central «Școala de la București», dincolo de fabulosul recordurilor și vedetelor artei contemporane, vor fi expuse instalații și artă interactivă. O nouă ediție Art Safari de neratat!” - Ioana Ciocan, director Art Safari București

Noutăți Art Safari București 2020

Pavilionul Muzeal ”Gheorghe Petrașcu. Despre farmecul realității”, coordonat de directorul Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească” din Târgoviște, Dr. Ovidiu Cîrstina, și de istoricul de artă Ruxandra Dumitru, va găzdui o expoziție dedicată lui Gheorghe Petrașcu, care să aducă în atenția publicului o parte din inventarul bogat al creației artistului, urmărind traseul acestuia, din perioada de formare la Școala de Arte Frumoase și Academia Julien din Paris, până la perioada de glorioasă maturitate artistică și recunoaștere unanimă.

Citește și: Primul album de benzi desenate despre decembrie 1989 publicat în România va fi lansat la Bucureşti

Considerat unul dintre cei mai importanți maeștri ai artei de început de secol XX, Petrașcu este fondatorul unui curent artistic caracterizat printr-un colorit grav și prin forța de evocare a obiectelor și peisajelor - naționale, dar și internaționale, cu precădere italiene. Cu un adevărat cult pentru Nicolae Grigorescu și opera lui, Petrașcu a abordat încă de la început peisajul, căruia i-a consacrat o mare parte a creației sale. Discipolul lui Nicolae Grigorescu a lăsat posterității o operă compusă din peste 3.000 de tablouri și numeroase lucrări de grafică.

Pavilionul Central ”Școala de la București. Tradiție, amor, trădare”, curatoriat de prof. univ. dr. Adrian Guță, va radiografia arta liberă, creată de artiști din diverse generații, post 1990, care nu au mai fost condiționați ideologic, care au o libertate de exprimare și de circulație neîngrădite și care au ajuns să se integreze consistent circuitului expozițional internațional, inclusiv al marilor bienale/trienale de pe Glob.

Expoziția ”Sabin Bălașa. Albastru”, curatoriată de Ioana Spiridon și consultant Tudor Bălașa, aduce în atenția publicului opera lui Sabin Bălașa, unul dintre cei mai cunoscuți artiști români contemporani, în plan local și internațional. Exponent al ”romantismului cosmic”, așa cum singur s-a definit, pictorul Sabin Bălașa a fost un artist cu o operă extrem de densă, cu o coloristică originală. Arta lui Bălașa este străbătută de mituri în care omul și Universul au o puternică legătură, astfel că temele creației își au resursele în legendele, istoria și prezentul poporului român, în mituri și simboluri umane generale, precum și în probleme ideatice și sociale contemporane.

Lucrările sale se găsesc în muzee şi în colecţii private din Italia, Franţa, Suedia, Germania, SUA, Israel, Norvegia, Canada, Australia. Pe lângă pictura de şevalet, artistul a realizat numeroase lucrări de pictură murală. Renumitele compoziţii care împodobesc Sala Paşilor Pierduţi din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, intitulate ”Elogiul tinereţii”, în număr de 19, acoperă aproximativ 300 metri pătraţi.

Expoziția ”The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. Grupul s-a născut la New York, în 1985, cu misiunea de a pune pe agenda publică inegalitatea de gen și rasială, cu focus pe comunitatea artistică. Guerrilla Girls a luat naștere ca protest la expoziția „An International Survey of Recent Painting and Sculpture” găzduită de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA), care a cuprins 165 de artiști, dintre care doar 13 femei. Arta lor - postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri și performance - a scos la lumină sexismul ce caracterizează lumea artei.

Una dintre lucrările lor iconice, primul poster color lansat de artiste, este o lucrare cu mesajul „Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”. Alături de text este înfățișat „La Grande Odalisque” (Jean Auguste Dominique Ingres), unul dintre faimoasele nuduri din istoria occidentală a artei, cu o mască de gorilă plasată peste chipul original. Lucrarea care a făcut înconjurul lumii va fi expusă în cadrul Art Safari 2020.

Programul educațional Art Safari Kids 2020 va cuprinde ateliere de artă (ilustrație în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică etc.) și tururi ghidate special realizate pentru copii.

Art Safari București va putea fi vizitat și noaptea, în cadrul celei de-a doua ediții Night Tours, o experiență de vizitare care va cuprinde un tur ghidat în expoziții, artă performance live și muzică, se arată în comunicat.