Premiera la Ateneul National Iasi! O cunoscuta piesa de teatru va putea fi vazuta de ieseni. Pe data de 20 aprilie incepand cu ora 19.00, pe scena Ateneului National din Iasi va avea loc o premiera extrem de savuroasa. In regia lui Ovidiu Lazar, ''O scrisoare pierduta'' are un nivel socio-politic si unul erotico-sentimental. ''Spectacolul are un nivel socio-politic si unul erotico-sentimental. Primul - pentru ca asistam la o campanie electorala care ii face pe toti sa se comporte zanatic si incoerent, al doilea - pentru ca suntem participanti la o intriga ba labirintica, ba sinuoasa, cu accente cand adulterine, cand de amantlac, a unei povesti de amor."regizor Ovidi ...