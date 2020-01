PREMIERA la Gala Oscar 2020 - De cine va fi condusa orchestra si ce artisti vor canta la festivitate

Gala decernării premiilor OScar din 2020 va debuta cu o premieră, aceea că orchestra va fi condusă pentru prima oară de o femeie, anunţă news.ro.

Elton John şi Cynthia Erivo se numără între artiştii care vor cânta la gala de decernare a premiilor Oscar.

Toate cele cinci cântece nominalizate anul acesta la Oscar vor fi interpretate în timpul galei din 9 februarie, a anunţat joi Academia americană de film.

„I Can’t Let You Throw Yourself Away” din „Toy Story 4”, compus de Randy Newman, va fi interpretat de acesta.

„(I’m Gonna) Love Me Again” din „Rocketman”, compus de Elton John pe textul lui Bernie Taupin, va fi cântat de Elton John.

„I’m Standing With You” din „Breakthrough”, compus de Diane Warren, va fi cântat de Chrissy Metz.

„Into the Unknown” din „Frozen 2”, compus de Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez, va fi interpretat de Idina Menzel şi Aurora.

„Stand Up” din „Harriet”, compus de Joshuah Brian Campbell şi Cynthia Erivo, va fi interpretat de Cynthia Erivo.

Pe scena galei va urca şi Questlove (membru al grupului The Roots).

Segmente muzicale dirijate de irlandeza Eímear Noone vor marca o premieră. Va fi prima dată când o femeie va dirija orchestra de la gala Oscar.

Pentru al doilea an consecutiv, şi pentru a treia oară în 92 de ediţii, gala Oscar va avea loc fără un prezentator principal.

Drama „Joker”, regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări - 11 - la ediţia de anul acesta. Lungmetrajul este urmat de „The Irishman” (r. Martin Scorsese), „Once Upon a Time... in Hollywood” (r. Quentin Tarantino) şi de „1917” (r. Sam Mendes), cu câte zece selecţii fiecare. Între nominalizaţii de anul acesta se numără Brad Pitt, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Martin Scorsese şi Quentin Tarantino.

Membrii cu drept de vot ai Academiei au fost criticaţi şi anul acesta pentru lipsa diversităţii din rândul nominalizaţilor. Cynthia Erivo este singura persoană de culoare nominalizată pentru interpretare.

Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.