Premiera la Ministerul Justiției: Vinde la licitație monede virtuale BITCOIN si Ethereum

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) scoate în premieră la licitaţie publică monede virtuale BITCOIN şi Ethereum, a informat, vineri, Ministerul Justiţiei. Cei interesaţi trebuie să se înregistreze pe platforma online a ANABI disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register, se precizează într-un comunicat al ministerului transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, valorificarea acestor monede virtuale a […]