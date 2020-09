Premiera la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane. Lucrarile incep maine

Tema ediţiei din acest an este "Impactul pandemiei asupra tendinţelor internaţionale şi răspunsurile diplomaţiei române".

Reuniunea Anuală a Diplomației Române se va desfășura în premieră anul acesta în format online, prin sistem videoconferință, transmite Ministerul Afacerilor Externe.Lucrările sunt programate să înceapă mâine, 7 septembrie, urmând să se finalizeze în data de 9 septembrie.Iată datele oficiale transmise deMinisterul Afacerilor Externe organizează, în perioada 7-9 septembrie 2020, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR). Tema ediţiei din acest an este "Impactul pandemiei asupra tendinţelor internaţionale şi răspunsurile diplomaţiei române". Reuniunea va avea loc, în premieră, în format online, prin sistem de videoconferinţă.Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, iar invitaţii străini ai ediţiei din acest an sunt: ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, care va fi prezent la Bucureşti în cadrul unei vizite oficiale, ministrul afacerilor externe al Regatului Haşemit al Regatului Iordaniei, Ayman Safadi, ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea, doamna Kang Kyung-wha, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, ministrul afacerilor externe al Regatului Spaniei, doamna Arancha Gonzalez Laya, şi secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.Având în vedere situaţia generată de pandemia de coronavirus, principalele teme abordate în cadrul sesiunilor din acest an vizează impactul crizei pandemice asupra relaţiilor internaţionale şi tendinţelor globale şi adaptarea instrumentelor diplomaţiei române în acest context. De asemenea, în cadrul lucrărilor RADR vor fi abordate provocările semnificative cu care s-a confruntat diplomaţia română şi lecţiile învăţate în contextul pandemiei cu scopul analizării şi identificării liniilor de acţiune concretă pentru a sprijini evoluţiile pe plan extern favorabile intereselor României. În plus, lucrările RADR se vor referi la modalităţi de a consolida gestionarea componentelor consulare în contextul actual, cu scopul protejării şi promovării drepturilor cetăţenilor români din ţară şi din străinătate.Detalii actualizate despre evenimentele care vor avea loc în marja RADR pot şi accesate la următorul link:https://www.mae.ro/node/53509 .Totodată, în contextul adaptării activităţii diplomatice la noile realităţi care derivă din situaţia creată de pandemia de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe desfăşoară, în perioada premergătoare Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, o campanie de informare privind provocările pe care le-a generat criza actuală pentru diplomaţia română şi modul în care aceasta s-a adaptat, atât la nivelul Centralei MAE, cât şi în Serviciul Exterior, identificând răspunsuri şi soluţii adecvate. Mesajele secretarilor de stat şi testimonialele tinerilor diplomaţi români pot fi urmărite aici: https://www.mae.ro/node/53510