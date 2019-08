Premiera medicala la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central

Premiera medicala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa a Centrului de Boli Cardiovasculare al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" a utilizat, joi, in premiera nationala, terapia de revascularizatie miocardica prin unde de soc extracorporale la un pacient in varsta de 48 de ani. Chirurgii nu mai aveau solutii pentru barbat. Pacientul care a beneficiat de aceasta noua metoda de tratament este in evidenta specialistilor Sectiei Cardiologie I pentru boala coronariana severa – leziuni tricoronarene tratate initial prin revascularizatie percutana (incompleta datorita particularitatilor anatomice) si fara „solutie chirurgicala”. Premiera medicala: O echipa de cercetatori din SUA a reusit eli ...