Premiera mondiala in domeniul fuziunii nuclare, realizata in China (Video)

Simona Halep a coborat pe locul trei in ierahia mondiala, cu 5682 de puncte, jucatoarea noastra fiind devansata de Petra Kvitova (6015 puncte). Clasamentul WTA este condus in continuare de Naomi Osaka (6151 de puncte).

Valurile oceanelor, peste tot in lume, devin din ce in ce mai mari, din cauza vanturilor tot mai puternice, arata masuratorile facute din 1985 incoace.

Cinci case din zona Pipera-Voluntari au fost sparte in noaptea de Inviere, iar hotii se pare ca au actionat la pont, pentru ca toti proprietarii erau plecati in vacanta. In plus, paza complexului rezidential este mai mult decat precara, asa ca gardianul nu le-a pus hotilor nicio problema.