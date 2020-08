Premiera propusa de Ministerul Fondurilor Europene: Ce le ofera primarilor pentru a primi bani europeni

Primarii ar trebui să se asocieze local pentru a primi banii europeni în vederea dezvoltării reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, iar proiectele să deservească cel puţin 1.000 de gospodării, potrivit Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

"O nouă premieră propusă de Ministerul Fondurilor Europene: pentru a primi banii europeni, primarii sunt încurajaţi să se asocieze local ca proiectele să deservească minim 1.000 de gospodării, iar implementarea să se finalizeze înainte de decembrie 2023", se menţionează într-un comunicat remis marţi AGERPRES Potrivit sursei citate, Ministerul Fondurilor Europene a lansat la data asumată, 17 august, apelul de proiecte intitulat 'Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final', în valoare de 235 milioane de euro.

"În prezent doar aproximativ 30% din gospodării sunt conectate la reţeaua de gaze, scopul asumat de Guvernul României fiind ca peste 80% din casele românilor să beneficieze de acest confort considerat normal în ziua de astăzi. Trebuie să recuperăm anii pierduţi până acum! State precum Ungaria sau Polonia au început încă din 2014 acest parcurs cu ajutorul finanţărilor europene. Lansarea la data asumată a ghidului în urma unui complex proces de negociere cu Comisia Europeană început în decembrie 2019, reprezintă deja al doilea pas întreprins de echipa Ministerului Fondurilor Europene", a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.



Acesta a subliniat că primul pas a fost adoptarea de către Guvernul României a Ordonanţei 128 din 31 iulie care prevede ca valoarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale va beneficia de o alocare de alte 800 de milioane de euro în perioada de programare 2021-2027. "În total, un miliard de euro pentru recuperarea decalajelor faţă de alte ţări europene", a precizat Marcel Boloş.



În intervalul 17 august - 17 octombrie 2020 pot depune proiecte Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populaţiei, dar şi autorităţile publice locale (APL) din regiunile mai puţin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte APL. Fiecare proiect va putea avea o valoare maximă de 25 milioane euro.

"Banii europeni pot schimba vieţi. De aceea am avut întâlniri transparente cu sute de primari de toate culorile politice, anunţate public, prin care le-am explicat iniţiativa încă din faza de intenţie. Contribuţiile şi ideile primite s-au concretizat într-una din cele mai utile iniţiative realizate pe fonduri europene", a spus Boloş.



Ministrul Fondurilor Europene a subliniat că, pentru accesarea acestei finanţări, "primarii trebuie să îndeplinească două condiţii: proiectele depuse să racordeze cel puţin 1.000 de noi gospodării - deci se încurajează asocierea mai multor unităţi administrativ-teritoriale; şi proiectele să fie implementate până în decembrie 2023, neputând fi fazate în viitoarea perioadă de programare - adică să se mişte repede, pentru că iniţiativa este o prioritate naţională".



Activităţile finanţate din cele 235 de milioane de euro sunt: construirea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente funcţionalităţilor inteligente, precum şi construirea staţiilor de reglare, măsurare - predare a gazelor naturale şi a racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei reţele inteligente de distribuţie propusă printr-un proiect.



Pe lista privind activităţile finanţate din cele 235 de milioane de euro mai sunt incluse: construirea reţelelor interioare de distribuţie a gazelor naturale pentru clădirile administrative publice branşate la reţeaua inteligentă distribuţie a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, şcoli, etc), în cadrul cărora se desfăşoară activităţi non - economice, precum şi construirea branşamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietăţii publice.