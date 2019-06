Premierea elevilor si profesorilor ieseni din scolile speciale, la Prefectura

marian serbescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 11.06.2019, incepand cu ora 14.00, in Sala Galbena a Institutiei Prefectului va avea loc premierea elevilor si profesorilor ieseni care au obtinut rezultate la concursurile/olimpiadele nationale organizate de Ministerul Educatiei Nationale in anul scolar 2018-2019. Copiii provin din scolile speciale aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. premierea elevilor profesorilor ieseni : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); ...