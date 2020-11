Premierele pandemiei: OMS a dat „unda verde” unui vaccin anti-polio aflat inca in faza de studii

După o serie de rezultate pozitive din studiile clinice cu vaccinuri COVID-19, dezvoltatorii caută acum aprobări de „utilizare de urgență”, care ar putea da drumul unor imunizări pe zeci de milioane de oameni. Dar oamenii de știință sunt îngrijorați de faptul că acest tip de desfășurare „pe repede-nainte” ar putea compromite studiile clinice în curs […] The post Premierele pandemiei: OMS a dat „undă verde” unui vaccin anti-polio aflat încă în faza de studii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.