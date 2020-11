Premierul a afirmat ca Romania va demara constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in timpul unei vizite in judetul Suceava, ca Romania va demara constructia reactoarelor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, dupa ce acordul inter-guvernamental dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Romania in domeniul cooperarii nuclear- civil a primit avizul Comisiei Europene.