Premierul a anunțat o noua ordonanța militara. Declarații la MAI, la ora 14

Ludovic Orban a anunțat, după ședința de la sediul MAI, că va fi emisă, în cursul acestei zile, o nouă Ordonanță Militară, ordonanța nr. 7. "Am evaluat situația. Am pregătit elementele pentru noua ordonanță militară care va fi prezentată azi. Este în forma finală. Am evaluat măsurile, capacitatea de carantinare.", a declarat Ludovic Orban.