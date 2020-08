Premierul a fost huiduit de minerii din Valea Jiului. Ludovic Orban a uitat numele minei la care se afla in vizita

Premierul Ludovic Orban a făcut, joi, o vizită în Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului în parcul „Carol Schreter” din Petroşani, cu ocazia comemorării eroilor mineri decedați în minele din Valea Jiului și în timpul grevei din 1929. Şeful Executivului a susţinut un discurs, dar a fost întâmpinat cu […] The post Premierul a fost huiduit de minerii din Valea Jiului. Ludovic Orban a uitat numele minei la care se afla în vizită appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.