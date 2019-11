Premierul anunța ca e nevoie de alocarea a 4 miliarde de lei pentru pensii și alocațiile copiilor

Premierul Ludovic Orban a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au vizat problemele economice, dar și anunțata ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. Ludovic Orban a anunțat în cursul zilei de luni că actul va fi finalizat în a doua parte a zilei de marți. Sunt probleme la Ministerul Muncii The post Premierul anunță că e nevoie de alocarea a 4 miliarde de lei pentru pensii și alocațiile copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.