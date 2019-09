Premierul britanic cere parlamentului aprobarea organizarii de alegeri anticipate; liderul laburist se opune acestui demers

Premierul Boris Johnson a supus miercuri seara parlamentarilor britanici o moţiune vizând aprobarea organizării de alegeri anticipate, după ce mai devreme în cursul aceleiaşi seri Camera Comunelor a adoptat o lege care cere amânarea Brexit-ului pentru evitarea unei ieşire din UE fără acord, informează Reuters. Votul asupra moţiunii este programat să aibă loc în Camera Comunelor în noaptea de miercuri şi are nevoie de aprobare a 434 de parlamentari. Aşadar, premierul are nevoie de susţinerea a două treimi din deputaţi, dar Partidul Laburist şi alte formaţiuni politice din opoziţie au declarat că nu vor susţine moţiunea până când legislaţia menită să prevină un Brexit fără acord nu intră în vigoare. Liderul laburist Jeremy Corbyn l-a acuzat miercuri pe premierul Boris Johnson că oferă "otrava unei ieşiri fără acord" prin chemarea adresată parlamentarilor de a susţine organizarea de alegerile anticipate. La doar câteva minute de la aprobarea legii care cere amânare Brexitului, Corbyn şi-a reiterat poziţia privind susţinerea pentru un nou scrutin odată ce actul normativ va intra în vigoare. "Lăsaţi ca acest proiect de lege să obţină avizul regal şi apoi vom susţine alegerile", a declarat Corbyn. Actul normativ adoptat mai devreme cu 327 de voturi "pentru" şi 299 "împotrivă", urmează să fie dezbătut în Camera Lorzilor. Acesta creează cadrul legal prin care să poate cere premierului să solicite UE amânarea Brexitului până pe 31 ianuarie, cu excepţia cazului în care parlamentul aprobă un nou acord sau votează în favoarea unui Brexit fără acord până pe 19 octombrie. Boris Johnson a reacţionat afirmând că această lege a fost menită să răstoarne rezultatul referendumului din 2016 asupra Brexitului, în care 52% dintre participanţi au ales ca Marea Britanie să părăsească UE. "În viziunea acestui guvern acum trebuie să fie alegeri marţi, 15 octombrie", a declarat premierul britanic."Eu nu doresc alegeri, publicul nu doreşte alegeri, dar această Cameră nu a lăsat nicio altă opţiune", a adăugat el. Johnson, care nu mai are majoritatea în parlament, a insistat că poate încă negocia cu Bruxelles-ul un nou acord asupra Brexitului în timp util pentru a permite ţării să părăsească UE pe 31 octombrie. A spus însă că este "complet imposibil pentru guvern să funcţioneze" în condiţiile noii legi, care are încă nevoie de votul Camerei Lorzilor. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)