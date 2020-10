Premierul bulgar Boiko Borisov a anunţat că duminică a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informează agenţia BTA, preluată de Agerpres. Acesta se afla de două zile în carantină, fiind contactul unui membru al cabinetului testat pozitiv. ‘‘După două teste PCR negative, astăzi am fost testat pozitiv. Simt un disconfort general. Doctorii mi-au recomandat să […] The post Premierul bulgar Boiko Borisov, diagnosticat cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.