Premierul bulgar, declaratii incredibile la adresa romanilor! Reactia MAE

Premierul bulgar, Boiko Borisov, a declarat recent ca turistii romani sunt principalii vinovati de raspandirea virusului pestei porcine. In replica, Ministerul Afacerilor Externe catalogheaza afirmatiile premierului Bulgariei ca fiind „nefericite". Totodata, MAE isi manifesta surprinderea si dezamagirea pentru modul in care care Borisov s-a referit la turistii romani. „Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru a raspunde la afirmatiile nefericite ale premierului Bulgariei, Boiko Borisov, nu putem sa nu ne manifestam surprinderea si dezamagirea pentru modul in care premierul bulgar s-a referit la ...