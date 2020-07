Premierul bulgar, in mijlocul unui scandal juridico-diplomatic, dupa ce a amenințat o eurodeputata ca „va fi arsa”

Experții americani au confirmat că înregistrarea audio cu vocea premierului Boyko Borissov, care a fost distribuită pe 12 iunie 2020, este autentică. Aceasta a fost anunțată de europarlamentarul Elena Yoncheva de la Bruxelles, transmite mbsnews. Sub presiunea unor proteste care continuă de mai bine de trei săptămâni, premierul bulgar a remaniat de două ori guvernul […] The post Premierul bulgar, în mijlocul unui scandal juridico-diplomatic, după ce a amenințat o eurodeputată ca „va fi arsă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.