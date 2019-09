Premierul Canadei a felicitat-o pe Bianca Andreescu: Ai facut o tara foarte mandra

Bianca Andreescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Justin Trudeau, premierul Canadei, a felicitat-o pe Bianca Andreescu, prima jucatoare canadiana care a castigat un grand slam, US Open. Primarul din Mississauga, suburbia orasului Toronto, unde s-a nascut Bianca Andreescu, i-a promis sportivei cheia orasului si ca o strada ii va purta numele. Bianca Andreescu despre Romania: " Toata familia mea e insa in Romania si incerc in fiecare an" - VIDEO "Felicitari, Bianca Andreescu! Ai scris istorie si ai facut o tara foarte mandra", a postat Trudeau. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bianca andreescu ...