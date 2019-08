Premierul Canadei, mesaj pentru Bianca Andreescu: 'Le-ai aratat iubitorilor de tenis ce inseamna sportivitatea'

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a câștigat, duminică, finala de la Rogers Cup, după ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit să se retragă, la scorul de 3-1.

Bianca Andreescu se afla în avantaj, în primul set, când Serena Williams a acuzat dureri la spate și a trebuit să se retragă.

Bianca Andreescu va urca pe locul 14 WTA, după această reușită.

Acesta este cel de-al doilea titlu WTA, pentru Bianca Andreescu, după trofeul de la Indian Wells, câștigat după finala cu Angelique Kerber, încheiată cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4.

După meci, premierul Canadei, Justin Trudeau, a felicitat-o pe Bianca. „Primul campion canadian la Rogers Cup după 50 de ani - felicitări, Bianca Andreescu! O inspirație pentru jucătorii din toată Canada. Astăzi le-ai arătat iubitorilor de tenis ce înseamnă sportivitatea”, a scris Justin Trudeau, cu referire și la faptul că Bianca a mers la Serena, după retragere, pentru a o susține, în timp ce fostul lider mondial plângea.

The first Canadian @rogerscup champion in 50 years - congratulations, @Bandreescu_! Truly an inspiration to players across Canada. Today you showed tennis fans what sportsmanship is all about.