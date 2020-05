Premierul Canadei spune ca soldații au trecut prin scene 'profund deranjante' in centrele pentru batrani

Soldaţii canadieni care ajută la gestionarea pandemiei de coronavirus în centrele pentru bătrâni au asistat la scene "profund deranjante", a declarat marţi premierul Justin Trudeau, adăugând că este şocat şi furios, relatează Reuters.

În Canada, circa 80% din decesele legate de COVID-19 s-au înregistrat în centrele pentru bătrâni care oferă îngrijire pe termen lung. Situaţia este gravă în special în Ontario şi Quebec, cele mai populate provincii, unde lucrează circa 1.400 de militari, relatează Agerpres.

Trudeau a afirmat într-o conferinţă de presă că forţele armate au făcut un raport cu observaţiile lor asupra situaţiei din Ontario.

"Este profund deranjant. Există lucruri acolo extrem de problematice şi trebuie să luăm măsuri", a spus el. Premierul nu a oferit detalii, dar a precizat că i-a transmis raportul premierului din Ontario, Doug Ford.

"Am fost trist, am fost şocat, am fost dezamăgit, am fost furios", a spus Trudeau, reiterând că ţara sa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a avea grijă de populaţia în vârstă.

Atât Quebec, cât şi Ontario au cerut ca soldaţii să rămână mai mult timp decât era plănuit iniţial, iar guvernul federal cel mai probabil va fi de acord, a mai precizat Trudeau.

Anterior în această lună, Trudeau a vorbit despre "tragediile sfâşietoare" din centrele de îngrijire pe termen lung, recunoscând ca probleme suprasolicitarea angajaţilor şi lipsa de personal din unele astfel de instituţii.

Ottawa şi cele 10 provincii - care au jurisdicţie asupra sistemului de îngrijiri de sănătate - au convenit deja să le crească salariile angajaţilor din domeniile esenţiale, cum ar fi îngrijitorii din astfel de centre.

Canada a semnat un acord cu grupul General Motors pentru producerea a 10 milioane de măşti, a mai spus Trudeau. Instituţiile din domeniul sănătăţii din întreaga ţară s-au plâns în mod repetat de un deficit de echipamente de protecţie pentru personal..