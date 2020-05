Premierul cere „mobilizare maxima”, dupa aprobarea hotararii de instituire a starii de alerta (DOCUMENT)

Guvernul a aprobat, luni, hotărârea privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020. Potrivit proiectului de hotărâre, starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul ţării, începând cu data de 18 mai, pe o durată de 30 de zile. Premierul Orban susține că, odată cu aprobarea hotărârii, în baza legii, Guvernul are […] The post Premierul cere „mobilizare maximă”, după aprobarea hotărârii de instituire a stării de alertă (DOCUMENT) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.