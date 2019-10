Premierul desemnat continua seria negocierilor; miercuri vor avea loc noi discutii cu partidele parlamentare

Premierul desemnat, Ludovic Orban, va avea, luni şi marţi, noi discuţii cu societatea civilă înainte de a propune noul Guvern. Miercuri sunt programate din nou discuţii cu partidele parlamentare, împreună cu care doreşte să pregătească strategia la votul de învestitură, relatează news.ro

”Luni şi marţi sunt consultările cu societatea civilă, de fapt, continuă consultările cu societatea civilă şi cu instituţii importante în arhitectura statului român, după care miercuri şi, dacă e necesar şi joi, vom avea discuţiile din runda a doua pentru a stabili clar planul de abordare a votului de învestitură”, a anunţat, sâmbătă, Ludovic Orban.

Acesta a precizat că se aşteaptă la un boicot din partea PSD.

”Ne aşteptăm la un boicot din partea PSD şi vom veni cu o strategie de a trece peste acest boicot ruşinos, penibil pe care încearcă să-l facă PSD pentru a menţine în mod nelegitim la putere rămăşiţele unui guvern eşuat şi care a fost demis prin moţiune de cenzură”, a mai spus Orban.

Premierul desemnat a precizat că se aşteaptă ca Guvernul să treacă de votul Parlamentului.

Duminică, Ludovic Orban s-a arătat din nou convins că Guvernul va trece de votul Parlamentului, cu sprijinul partidelor care au susţinut moţiunea de cenzură.

”În condiţiile în care partenerii care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură vor merge până la capăt - nu se vor opri la jumătatea drumului, că încă Dăncilă şi resturile Guvernului sunt la butoane şi fac prostii în fiecare zi - strategia va funcţiona, sunt încrezător că avem şanse foarte mari să obţinem învestitura din prima”, a spus Orban.

Acesta a anunţat cu calendar strâns pentru învestirea Guvernului.

”Depunerea joi sau vineri şi, fie luni, fie marţi audierea, iar dacă se face audierea miniştrilor în comisii luni, votul marţi, dacă se face marţi, votul să fie miercuri”, a precizat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a avut, săptămâna trecută, discuţii cu partidele parlamenare, arătându-şi deschiderea la dialog, în vedere conturării unei majorităţi.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că a găsit ”multă deschidere” faţă de subiectele care sunt de interes pentru formaţiunea pe care o conduce.

”Mă bucur că am găsit multă deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiecteor care sunt de interes pentru PMP, cum este cel legat de Republica Moldova. Sunt convins că vom ajunge la un punct de vedere care să exprime în totaltate preocuparea noastră constantă faţă de acest subiect”, a declarat Tomac.

Anterior, Tomac a declarat că trebuie găsit un consens cât mai rapid între toate partidele care au votat moţiunea de cenzură şi căderea Guvernului Dăncilă pentru a fi învestit un nou Guvern cât mai rapid.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, după consultările cu Ludovic Orban, că partidul său are un obiectiv pe termen mediu şi lung să reconstruiască social-democraţia în România. Ponta susţine că învestirea viitorului Guvern nu depinde de Pro România, ci de cele cinci partide de dreapta care ar trebui să se înţeleagă între ele. Ponta amai afirmat că cel mai important aspect i se pare bugetul pentru anul 2020 şi aşteaptă să vadă cifrele în acest sens. În plus, liderul Pro România a afirmat că cea mai bună soluţie ar trebui să fie alegerile anticipate realizate odată cu alegerile locale sau în preajma acestora.

”Am răspuns invitaţiei colegilor de la PNL şi premierului desemnat de a avea o scurtă discuţie. Noi suntem un partid nou, mic, de centru stânga, care însă avem un obiectiv mare: să reprezentăm şi să apărăm interesele electoratului de stânga care din păcate a fost trădat de PSD. Aşa încât discuţiile nu puteau să avanseze, să spunem că votăm guvernul, nici vorbă de aşa ceva. Avem un obiectiv pe termen mediu şi lung de a reconstrui social-democraţia în România”, a declarat, joi, Victor Ponta, după discuţia cu Ludovic Orban.

Victor Ponta a afirmat că învestirea noului Guvern nu depinde de Pro România.

”Sunt cinci partide de dreapta – PNL, USR, PMP, ALDE şi UDMR. Ar trebui să să se înţeleagă ei cinci”, a mai spus Ponta, explicând că Ludovic Orban ar trebui să procedeze ca la moţiunea de cenzură, să vadă exact, pe bază de semnătură, ce parlamentari votează.

”Dacă le trebuie voturile de la Pro România, mai discutăm”, a mai spus Ponta.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, după consultările cu Ludovic Orban, că nu a promis sprijin guvernului, invocând că ”nivelul de încredere între Uniunea Democrată Maghiară din România şi Partidul Naţional Liberal este la un nivel scăzut din cauza celor întâmplate în anii care au trecut”.

”Noi credem că trebuie să continuăm aceste discuţii, vom prezenta grupurilor noastre săptămâna viitoare tot ce am discutat azi. Nu am promis sprijin, am spus că vom discuta cu grupurile noastre, fiindcă nivelul de încredere între Uniunea Democrată Maghiară din România şi Partidul Naţional Liberal este la un nivel scăzut din cauza celor întâmplate în anii care au trecut şi de aceea e nevoie de discuţii foarte sincere şi de foarte multe ori de discuţii mai aprofundate ca să vedem ce doreşte să facă Guvernul, dacă are nevoie de sprijinul nostru. Dacă nu are nevoie de sprijinul nostru, sigur, nu e nevoie nici de discuţii mult aplicate” a spus liderul maghiar.

Acesta a precizat că un acord scris ar fi ”soluţia optimă”.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu , a declarat, joi, după consultările cu reprezentanţii PNL, că au mers cu un document în 12 puncte, cu principalele "elemente de preocupare" ale formaţiunii, "condiţiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern".

"Am menţionat şi alte lucruri, care sunt fie de natură politică, fie economică. Am cerut explicit PNL să formeze un guvern monocolor, aceasta fiind într-adevăr o condiţie foarte serioasă în baza căreia vom putea da sau nu votul nostru", a spus Tăriceanu.

Liderul USR, Dan Barna , a declarat, vineri, după consultările cu Ludovic Orban, că s-a discutat despre obiectivele susţinute în spaţiul public de Alianţa 2020 USR-PLUS, existând o ”deschidere explicită” din partea premierului desemnat.

”Am avut o primă rundă de consultări am discutat exact despre obiectivele asupra cărora Alianţa USR PLUS a vorbit în spaţiul public. A fost o primă discuţie, o să vedem ce se va întâmpla luni, am stabilit să ne revedem marţi – miercuri. A existat o deschidere explicită a premierului, a spus că susţin, urmează să întreprindă dialog şi negocieri ”, a declarat, vineri, Dan Barba, după discuţiile cu Ludovic Orban.

Barna a reiterat proiectele importante pentru USR şi a spus că aşteaptă să vadă paşii concreţi care se vor întâmpla luni sau marţi în sensul adoptării acestora.

”Dacă aceste lucruri se întâmplă, este un mesaj că lucrurile se schimbă în România şi un mesaj că ieşim de su umbra aceasta a PSD care pur şi simplu de trei ani şi jumptate aproape ne scoate din Europa”, a mai spus Barna, afirmând că ”obiectivul pe termen scurt este ca acestesubiecte să ajungă pe masa Parlamentului”.

În 10 octombrie, moţiunea de cenzură depusă de partidele din Opoziţie a trecut, iar Guvernul Dăncilă a fost demis, fiind interimar.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut consultări cu partidele parlamentare şi cu reprezentanţii minorităţilor, iar în 15 octombrie a anunţat că a decis să-l desemneze pe Ludovic Orban pentru a forma Guvernul.

Noul Executiv va fi, fie un Guvern monocolor PNL, fie construit în jurul acestei formaţuni, decizia finală nefiind încă anunţată.