Premierul Israelului, amenintari fara precedent: Am auzit ca dusmanii ne ameninta ca ne vor distruge, dar...

armata israel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri ca tara sa are capacitatea de a provoca daune majore in cazul in care ar fi atacata, potrivit The Jerusalem Post, potrivit mediafax. ''Sunt foarte impresionat de imbunatatirea pregatirii Armatei, a spiritului de lupta si, in mod special, a capacitatii distructive a Armatei”, a spus premierul. Breaking news! Sotia lui Netanyahu a fost condamnata „Aud ca vecinii nostri de la nord, sud si est ameninta ca ne vor distruge”, a spus Netanyahu. „Eu le spun dusmanilor nostri: IDF (Armata israeliana, n.r.) are o putere mare de anihilare. Nu ne puneti la incercare”, a adaugat el. Declaratia lui Netanyahu vine pe f ...