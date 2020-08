Premierul Italiei si sase ministri, cercetati penal pentru gestionarea pandemiei de coronavirus

Premierul Italiei şi şase miniştri sunt cercetaţi penal pentru cum au gestionat pandemia de coronavirus. Cabinetul condus de Giuseppe Conte a fost anunțat, joi, că va fi anchetat cu privire la felul cum a gestionat criza sanitară în ultimele luni. Procuratura Romei a deschis această anchetă la sesizarea victimelor pandemiei şi a avocaţior acestora. Aceștia acuză […] The post Premierul Italiei şi şase miniştri, cercetaţi penal pentru gestionarea pandemiei de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.