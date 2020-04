Premierul Japoniei pregatește instituirea starii de urgența pentru 6 luni

Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intenţionează să declare stare de urgenţă în Japonia ca urmare a propagării noului coronavirus în arhipelag, a relatat luni agenţia Kyodo, citând un responsabil guvernamental, potrivit dpa.

Guvernul nipon ia în considerare să instituie starea de urgenţă pe o durată de şase luni, ca răspuns la pandemia de coronavirus, potrivit Reuters care citează postul de radio nipon TBS, informează Agerpres.



Declararea stării de urgenţă va permite autorităţilor să închidă unităţile de învăţământ şi să instituie izolarea la domiciliu a japonezilor, vizând în special capitala Tokyo şi trei prefecturi învecinate, între care Osaka.



Pe parcursul stării de urgenţă, aceste prefecturi vor decide durata de timp pentru măsurile lor individuale, a transmis TBS, citând surse oficiale, sub rezerva anonimatului.



Abe este supus unei presiuni crescânde pentru a lua măsuri de urgenţă cu scopul de a limita răspândirea coronavirusului în contextul creşterii numărului de contaminări.



Japonia a înregistrat duminică 143 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, ceea ce ridică la 1.000 numărul persoanelor testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.



Numărul de noi infectări a depăşit 100 pentru prima dată sâmbătă.



Agenţia dpa aminteşte că Japonia a fost nevoită să amâne cu un an Jocurile Olimpice de la Tokyo din această vară din cauza pandemiei de coronavirus.



În acelaşi timp, comandantul forţelor SUA în Japonia a declarat luni stare de urgenţă sanitară la bazele militare americane din regiunea estică Kanto, inclusiv Tokyo, după creşterea numărului de contaminări cu noul coronavirus în ultimele zile, transmite Reuters.



"Din cauza creşterii constante a cazurilor de COVID-19 la Tokyo, am decretat starea de urgenţă sanitară publică pentru regiunea Kanto", a anunţat general-locotenentul Kevin Schneider, comandantul forţelor americane din Japonia într-un comunicat, citat de Reuters. "Acest ordin vizează toate bazele forţelor terestre, maritime şi aeriene în zonă", conform textului.