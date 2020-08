Premierul kosovar a fost testat pozitiv la noul coronavirus

Prim-ministrul Kosovo, Avdullah Hoti, a anunţat duminică seară că a fost testat pozitiv la noul coronavirus şi va fi intra în autocarantină în următoarele două săptămâni, informează luni France Presse potrivit Agerpres.

"Am făcut astăzi testul pentru COVID-19 şi am fost găsit pozitiv", a scris Hoti, în vârstă de 44 de ani, pe contul său de Facebook.El a precizat că a început o carantină de două săptămâni în timpul căreia va continua să-şi îndeplinească sarcinile de la domiciliu."Nu am simptome, cu excepţia unei tuse foarte uşoare", a subliniat el.Avdullah Hoti, profesor de economie de centru-dreapta şi un eurofil convins, a devenit prim-ministru la începutul lunii iunie.La fel ca restul Balcanilor, una dintre cele mai sărace regiuni din Europa cu o infrastructură medicală fragilă, Kosovo înregistrează o creştere semnificativă a contaminărilor cu COVID-19 din iunie.Ţara cu 1,8 milioane de locuitori a înregistrat oficial aproximativ 9.000 de contaminări, dintre care 249 de decese.