Premierul le recomanda romanilor sa-si petreaca concediul in tara. Ministrul Transporturilor: Traficul aerian s-a prabusit

Premierul Ludovic Orban le recomanda romanilor sa isi petreaca concediul in tara, in acest an, "si din cauza epidemiei, dar si pentru a da dovada de sustinere pentru turismul autohton". Pe de alta parte, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca traficul aerian s-a "prabusit", scazand in luna mai a acestui an cu 95% fata de aceeasi perioada a anului trecut.