Premierul Ludovic Orban, mesaj cu ocazia Zilei Nationale Constantin Brancusi

Premierula transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși.”Este o sărbătoare importantă, astăzi, pentru arta românească. Ziua Națională Constantin Brâncuși, înscrisă și în calendarul cultural universal, reprezintă omagiul pe care România contemporană și întreaga lume îl aduc an de an geniului părintelui sculpturii moderne, român prin naștere, universal prin creațiile sale.Manifestările organizate cu acest prilej în țară și în întreaga lume se bucură de interesul publicului și al lumii artistice, o recunoaștere incontestabilă a valorii operelor brâncușiene. Cel mai recent exemplu în acest sens este numărul record de vizitatori, peste 100.000, înregistrat de expoziția retrospectivă închinată lui Constantin Brâncuși în cadrul ediției din această iarnă a Festivalului internațional de artă de la Bruxelles Europalia.Pentru noi, ca români, este un argument în plus să îl prețuim pe măsură pe Constantin Brâncuși, să dovedim respect față de tot ceea ce ne leagă de viața și opera sa. Chiar dacă viața l-a dus departe de meleagurile natale, între mari artiști ai epocii sale, Constantin Brâncuși și-a cultivat talentul înnăscut, dar nu și-a uitat rădăcinile și a rămas sufletește legat de satul românesc. A iubit simplitatea vieții rurale, iar sculpturile sale au cucerit tocmai prin simplitatea lor, rafinament și modernitate în același timp. Găzduite astăzi în muzee renumite din întreaga lume, lucrările lui Brâncuși ne fac mândri că ne-am născut pe aceleași meleaguri cu creatorul lor.Suntem datori să păstrăm această prețioasă moștenire pentru ca și generațiile care ne urmează să se bucure de ea. Este o reparație morală cu care încă îi suntem datori marelui sculptor, pentru dezinteresul nedrept manifestat în anii de comunism față de opera și personalitatea lui.Evenimentele organizate anul acesta de Ministerul Culturii își propun să ofere unui segment cât mai larg al publicului acces la informații despre viața și arta marelui sculptor. Unul dintre acestea este inaugurarea Muzeului Național Constantin Brâncuși, la Târgu Jiu, în casa în care artistul a locuit în perioada în care lucra la Ansamblul monumental „Calea Eroilor“, compus din Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Coloana fără Sfârșit. Este o minimă reparație, dar și un început, pentru a nu repeta greșeala ireparabilă a nepăsării unora care au lăsat în paragină, până la distrugere, casa în care s-a născut Constantin Brâncuși.Indiferent de vremuri și de convingerile noastre, valorile culturale sunt bunurile comune, care ne definesc ca popor și pe care suntem datori să le promovăm și să le respectăm!”Sursă foto: Facebook/ Guvernul României