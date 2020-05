Premierul Ludovic Orban, mesaj cu prilejul Zilei Europei

Premierula transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Europei:„Se împlinesc 70 de ani de când șeful diplomației franceze de la acea vreme, Robert Schuman, dădea citire Declarației care îi poartă numele - moment prin a cărui semnificație istorică pentru Uniunea Europeană de astăzi ziua de 9 mai este sărbătorită în fiecare an ca Ziua Europei.La o distanță în timp de șapte decenii, nevoia de solidaritate evocată în textul Declarației Schuman, atunci când întregul continent încerca să se redreseze după război, este la fel de actuală acum, când societatea și economiile europene se preocupă să revină cât mai rapid la normalitate după criza fără precedent generată de pandemia de coronavirus.Și, cu exact un an în urmă, liderii europeni reuniți la Sibiu, în primul mandat al României la președinția Consiliului Uniunii Europene, au transmis un mesaj ferm de unitate și dorință de consolidare a proiectului european. «Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți», este unul din cele 10 angajamente făcute la Sibiu de liderii europeni.Nimeni nu bănuia atunci cât de curând avea să vină o perioadă în care nevoia de solidaritate să fie atât de acută cum este acum. Putem depăși criza pandemică cu care ne confruntăm de câteva săptămâni dacă și toate celelalte țări o vor depăși. Sprijinul reciproc și acțiunile comune sunt esențiale pentru a opri răspândirea coronavirusului și pentru a limita consecințele socio-economice ale perioadei actuale.Solidaritatea europeană a dovedit că funcționează. Am văzut acțiuni coordonate de repatriere a cetățenilor altor state membre, pacienți preluați din țări mai grav afectate pentru a fi tratați, transporturi de materiale sanitare de primă necesitate sau echipe de medici care și-au ajutat colegii din alte țări să salveze vieți. România s-a implicat și ea în astfel de eforturi și ne bucură aprecierea manifestată la vârful instituțiilor europene față de gesturile de solidaritate ale statelor membre.Crearea unei rezerve strategice europene de materiale medicale prin mecanismul de protecție civilă rescEU, planul de ajutor economic aprobat la nivelul UE în beneficiul statelor membre, extinderea Fondului de Solidaritate al Uniunii și pentru situații de criză sanitară sunt deopotrivă dovezi ale unității europene. Suntem încrezători că vor urma și alte mecanisme pentru consolidarea sistemelor de sănătate odată cu redresarea economiilor europene și că următorul cadru financiar al Uniunii Europene va reflecta noile priorități.Puternic atașată, în continuare, destinului său european, România susține orice efort în direcția dezvoltării coezive și a solidarității europene, iar după ce vom depăși toți perioada critică să revenim la normalitate mai uniți, într-o Europă mai aproape de cetățeni.”La mulți ani, Uniunea Europeană!La mulți ani, cetățenilor Uniunii Europene!”