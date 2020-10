Premierul Ludovic Orban NU ARE SOLUȚII pentru criza de personal din spitale: fiecare unitate iși face SELECȚIA

România nu duce lipsă doar de paturi ATI, de Remdesivir sau alte medicamente necesare în lupta cu coronavirus, ci și de personal medical. Guvernul a aprobat în Legea Carantinării posibilitatea detașării medicilor fără acceptul acestora, însă procedura nu a fost aplicată unitar.

"Orice spital are autonomie, trebuie să își organizeze proceduri de selecție. Ministerul Sănătății nu are medici la dispoziție pe care să îi trimită. Noi am aplicat la procedura detașării, în DSP-uri și spitale COVID. Vom angaja medici rezidenți care au dat examenul la spitalul Gerota, iar după finalizarea pandemiei se vor putea transfera fără concurs în orice spital doresc", a declarat Orban.