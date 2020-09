Premierul Ludovic Orban prefera sa nu aiba buget pana la sfarșatul anului, decat sa fie votat de actualul Parlament

Bugetul de stat pentru anul viitor va fi elaborat de actualul Guvern, dar ar trebui să fie votat de Legislativul următor, spune Ludovic Orban. Premierul nu mai vrea ca actualul Parlament să voteze legea bugetului de stat, dar alegerile parlamentare au fost fixate pentru 6 decembrie, astfel că viitorul Parlament va fi învestit abia de […] The post Premierul Ludovic Orban preferă să nu aibă buget până la sfârșătul anului, decât să fie votat de actualul Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.