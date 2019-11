Premierul Ludovic Orban pune la zid responsabilii in cazul oilor inecate in Portul Midia. Vor fi demiteri

Premierul Ludovic Orban a solicitat miniștrilor și președintelui ANSVSA demiterea tuturor celor responsabili în cazul navei cu peste 14 000 de oi, răsturnate în Portul Midia. Premierul a vorbit despre incapacitate în ce privește reacția autorităților. „Nu vreau să treacă acest eveniment fără ca cei care nu și-au făcut datoria să fie demiși din funcții. The post Premierul Ludovic Orban pune la zid responsabilii în cazul oilor înecate în Portul Midia. Vor fi demiteri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.