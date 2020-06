Premierul Ludovic Orban: Sunt ingrijorat de ce se intampla pe litoral. Aproape ca nu se mai respecta nicio regula“

„Mâine voi da instituțiilor de control un semnal de mobilizare la maxim“.

În urmă cu puțin timă, premierula declarat că mâine va convoca toate instituțiile statului, care au atribuții de control, pentru a analiza planul de măsuri pentru asigurarea restectării regulilor stabilit în contextul coronavirus.„S-a văzut clar că în foarte multe locuri nu sunt respectat regulile. Există un risc de transmitere a virusului din cauza nerespectării acestor reguli. Pe plajă, dacă la început așezarea era conformă, acum aproape că nu s-a mai respectat nicio regulă. Sigur, înțeleg că este aglomerație. Dar și pe terase trebuie respectate regulile de distanțare stabilit. Aici, poate trebuie gândită o altă formă de programare a mersului la masă, dar și în alte locuri. Vă spun sincer că sunt ingrijorat. Am văzut câteva imagini în care se putea observa că aproape nu se mai respecta nicio regulă. Este foarte important respectarea acestor reguli. Mâine voi da instituțiilor de control un semnal de mobilizare la maxim, acțiune care este în interesul cetățeanului și care nu are alt scop decât acela de a apăra sănătatea și viața oamenilor“, a mai spus​Autoritățile iau în calcul restricționarea circulației în anumite localități, dacă apar focare de coronavirus, a anunțatDe precizat că aseară,ministrul Sănătății, a declarat la Digi24 că se analizează situația de pe Valea Prahovei și litoral, pentru că „acolo se respectă cel mai puțin regulile”, dar că nu este cazul de a fi impusă carantina în destinațiile de vacanță.Ministrul Sănătății a recomandat în acest sens respectarea regulilor: purtarea măștii, distanțarea fizică și spălatul și dezinfectatul mâinilor. „Avem un sistem medical pregătit dar nu trebuie să ne punem în această bază. Cresc cazurile grave, avem o virulență crescută și sunt afectate grupele de risc. Am văzut și tineri afectați”, a subliniat el.