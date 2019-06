Premierul Maia Sandu: "R. Moldova ramane pe parcursul european, procesul devine ireversibil". Chisinaul cere ajutorul Bucurestiului Interviu

Parcursul european al R. Moldova nu va fi abandonat! Dimpotriva, ne dorim sa facem lucruri concrete care sa ne apropie si de Romania, si de UE in general, la baza programului de guvernare stau angajamentele din Acordul de Asociere cu UE. Exista multa speranta si multe asteptari, cred ca ne miscam in directia potrivita, iar procesul devine ireversibil. In fata noului guvern exista multe riscuri si Bucurestiul poate ajuta ca ele sa fie depasite, afirma premierul R. Moldova, Maia Sandu intr-un ...