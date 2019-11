Premierul Orban a votat: 'Chiar daca unii considera ca votul conteaza puțin, eu le spun ca pic cu pic se face marea!'

Premierul Ludovic Orban a votat, de diminieață, la o secție de vot din Doborești, Ilfov. Orban a spus că nu are emoții cu privire la victoriei candidatului pe care îl susține, ci doar asupra scorului pe care îl va obține. În același timp, prim-ministrul i-a îndemnat pe toți românii să voteze pentru că orice vot contează.

"Am votat pentru o Românie in care fiecare român să ducă o viața normală, fireacă. Am votat pentru o Românie care să se dezvolte, în care legea e lege pentru toti. O romanie care să fie casa fiecărui român, care să îi faca si pe cei din diaspora să se intoarca acasă. Romanii să isi exercite dreptul fundamental. Romanii au posibilitatea de a decide in ce dirrectie se indrepta tara. Chiar daca unii consideră că votul conteaza puțin, eu le spun că pic cu pic se facea marea.

Nu am emoții în privinta victoriei cu privire la candidatul pe care il sustin, ci in privinta scorului, sa unul cat mai mare", a spus Orban.