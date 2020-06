Premierul Orban anunța OUG pentru grabirea achizițiilor publice. Vizați sunt „contestatarii de serviciu”

Premierul Ludovic Orban a anunţat, marţi, că săptămâna viitoare va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă referitoare la procedurile de achiziţii, pentru a-i bloca pe „contestatarii de serviciu”, dar și pe cei care au înțelegeri neloiale cu funcționarii statului. Declarațiile au fost făcute după o vizită pe șantierul drumului expres Craiova-Piteşti. “Vremea în care proiectele […] The post Premierul Orban anunță OUG pentru grăbirea achizițiilor publice. Vizați sunt „contestatarii de serviciu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.