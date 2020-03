Premierul Orban - consultari cu liderii partidelor parlamentare privind data alegerilor locale

Premierul interimar, Ludovic Orban, are marţi, la Palatul Victoria, consultări cu liderii partidelor parlamentare pe tema stabilirii datei alegerilor locale. Discuţiile vor avea loc urmare a unei invitaţii pe care şeful Executivului a transmis-o vineri către Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Călin Popescu-Tăriceanu, Varujan Pambuccian şi Eugen Tomac. Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a anunţat în aceeaşi zi că USR va participa la consultările cu premierul interimar, Ludovic Orban, în vederea stabilirii datei alegerilor locale, afirmând că punctul de vedere al Uniunii va fi stabilit de către Biroul Naţional al partidului. Totodată, el a menţionat că organizarea scrutinului local în aceeaşi zi cu eventuale alegeri anticipate ar reprezenta "un coşmar logistic". La rândul său, preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, vineri, că va lua parte la consultările cu premierul interimar pe tema stabilirii datei alegerilor locale, considerând că "alegerile trebuie făcute în prima parte a lunii iunie". Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat tot vineri că va fi prezent la discuţiile cu Ludovic Orban pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind că o variantă agreată de Uniune se referă la perioada 24 mai - 21 iunie. Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament, a anunţat vineri că va răspunde invitaţiei şefului Executivului, menţionând că mandatul cu care se va prezenta la consultări va fi stabilit în cadrul grupului. Liderul PRO România,Victor Ponta, a propus, luni, un set de măsuri în contextul stituaţiei generată de coronavirus, printre care şi amânarea alegerilor locale. "Participăm la întâlnirea deja convocată la Guvern cu toate partidele politice şi trebuie să demarăm imediat proiectul de lege pentru amânarea alegerilor locale şi organizarea lor împreună cu alegerile parlamentare în luna septembrie. Nu mă interesează calculele politice. Cred că sănătatea noastră este mai importantă", a afirmat Ponta într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook. PSD nu va merge la consultările de marţi cu premierul interimar, Ludovic Orban, a anunţat luni preşedintele interimar al formaţiunii, Marcel Ciolacu. El a argumentat că Ludovic Orban nu are prerogative în privinţa alegerilor locale, Guvernul fiind cel care trebuie să dea o HG pe această temă. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)