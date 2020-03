Premierul Orban face din autoizolare un apel catre romani: De acum, limitarea epidemiei COVID-19 depinde de fiecare cetațean

Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca Romania a gestionat mult mai bine decat alte state epidemia de coronavirus dar ca de acum incolo depinde mai putin de autoritati si mai mult de cat de responsabil este fiecare cetatean.

Orban a spus ca in 26 februarie, in Romania era un caz confirmat, in Austria doua cazuri si in Spania doua cazuri. Ieri, a continuat premierul, in Romania erau 123 de bolnavi, dar in Austria erau peste 500 si in Spania 4.221.

„Faptul ca raspandirea in Romania s-a realizat mult mai incet si numarul de cazuri diagnosticate este mult mai mic e cea mai buna dovada ca toate masurile pe care le-am luat au fost eficiente si chiar daca au parut severe si au fost criticate de multe ori, au produs rezultate bune (...) de acum limitarea raspandirii depinde de comportamentul responsabil al fiecarui cetatean roman. Va cer sa respectati toate recomandarile oficiale (...) Va trebui sa ne manifestam afectiunea, prietenia, de la distanta”, a zis Orban.

„Odată cu votul de învestitură prin care Guvernul şi-a recăpătat toate atribuţiile, avem posibilitatea să emitem acte normative cu valoare de lege, ordonanţe de urgenţă şi alte categorii de acte normative, de asemenea suntem în deplină capacitate de exerciţiu şi vom folosi această capacitate de exerciţiu pentru a continua măsurile care se impun pentru a reduce cât mai mult posibilitatea infectării cetăţenilor români cu COVID-19”, a mai spus premierul.

Vezi si: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tăcerea: 'Mi s-a cerut să nu spun nimănui, nici măcar soţului meu' .