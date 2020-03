Premierul Orban ține partea bancilor: 'Susținem oamenii sa-și amane plata ratelor, dar nu poți forța sistemul financiar-bancar sa renunțe la venituri'

Premierul Ludovic Orban a vorbit, marși seară, despre sistemul financiar-bancar și ce se va întâmpla cu ratele românilor, în perioada epidemiei de coronavirus.

"Am anunțat că vom lua măsuri graduale, în funcție de evoluția epidemiei. Am luat măsura izolării, anchetei epidemiologice. închiderii școlilor. De aceea am dat recomandări, iar acum instituim interdicția.

Starea normală este democrația. Faptul că am ajuns la astfel de măsuri, le luăm pentru a avea grijă de sănătatea oamenilor. Sunt necesare, altfel nu am fi luat. În week-end oamenii au ieșit binemersi, dar eu cred că oamenii trebuie să respecte toate măsurile pe care le luăm.

Obiectivul nostreu, în 5-7 zile, este să creștem capacitatea de testare la 2.500 pe zi. O să dăm dreptul spitalelor județelne să facă achiziții directe.

De sănătatra sistemului bancar, depinde sănătatea economiei. În momentul în care nu mai împrumută oamenii, statul, este o problemă. Pe de o parte, trebuie să susținem oamenii să-și amâne plata unor rate, dar nu poți forța sistemul financiar-bancar să renunțe la venituri. Aici trebuie să existe un echilibru. Să nu pună băncile într-o lipsă de lichidăți. Echilibrul trebuie căutat", a spus Ludovic Orban.