Premierul Orban vrea ca marți sa intre in spitale și in izolare toți bolnavii de COVID-19 și contacții lor

Premierul Ludovic Orban apăsă pedala „protecției persoanelor infectate cu Sars-CoV-2" și cere autorităților locale să se pregătească pentru izolarea și internarea tuturor celor care au fost diagnosticați cu COVID-19 sau au fost contacți ai unor persoane infectate. „Le-am solicitat să pregătească bazele de date cu persoanele diagnosticate care s-au externat la cerere din spitale, cu […]